أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض الفاصوليا 40% والكوسة لـ3 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 13-10-2020 انخفاضا لبعض الأصناف وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار بعض الأصناف شهدت انخفاضا في الأسعار اليوم حيث ترواحت اسعار الكوسة بين 3-4 جنيهات مقابل 4-6 جنيهات، كما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7-10 جنيهات مقابل 12-16 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو الطماطم سجلت 2 إلي 3 جنيهات، والبصل بين 2.5-4 جنيهات، والباذنجان بأنواعه من ليتراوح بين1-2.5 جنيه، والفلفل رومي 3-5 جنيهات، والفلفل حريف 2.5-3.5 جنيه، والخيار من 4 إلي 6 جنيهات، والبامية من 10 إلي 14 جنيها، والجزر من 3 إلي 5 جنيهات، والقلقاس من 2.50 إلي3.50 جنيه، والملوخية من 1.50إلي 2.50 جنيها.

والجدير بالذكر أن تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، رصد ارتفاع صادرات 4 أنواع خضروات لـ54ألفا و327 طنا، منها الثوم ما يقرب من 34 ألفا و301 طن، وصادرات الفلفل 2490 طنا، وباذنجان 1186 طنا والفاصوليا 16 ألفا و350 طنا منذ بدء موسم التصدير، حتى نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الماضى وسط متابعة لجميع الشحنات المصدرة من الخضروات تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية، وجارى الشحن والتصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات "اليوم السابع "، إن صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، تشهد تدفق ملحوظ لجميع الأسواق العالمية، مضيفا أن جميع الشحنات التى تصدّرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتج .

وأضاف " العطار"، أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا، موضحا أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.