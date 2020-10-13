أساطير مستمرة عن فيروس كورونا.. لماذا يؤمن الكثير بها؟

كتبت إيناس البنا

منذ ظهرور فيروس كورونا نسجت حوله الكثير من الشائعات والأساطير، فضلا عن المعتقدات الخاطئة أثرت بشكل كبير على مواجهة البعض تجاه الفيروس، دون اتباع الخطوات العلمية الحقيقية لتحليل طبيعة المرض.

ووفقا لتقرير مجلة " scientificamerican" نعرض أبرز المعتقدات الخاطئة التي يرى البعض أنها صحيحة عن الفيروس.





COVID-19 ليس أسوأ من الأنفلونزا



منذ بداية الوباء، كذب الكثير بشأن شدة المرض ، قائلاً إنه ليس أكثر خطورة من الأنفلونزا الموسمية، واعترف ترامب نفسه للصحفي والمؤلف بوب وودوارد في مقابلات مسجلة في أوائل فبراير وأواخر مارس أنه يعلم أن COVID-19 أكثر فتكًا من الأنفلونزا وأنه يريد التقليل من حدته.

لماذا هذا خطأ: من الصعب قياس المعدل الدقيق للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس COVID-19 ، ولكن يعتقد علماء الأوبئة أنه أعلى بكثير من معدل الإصابة بالأنفلونزا - في مكان ما بين 0.5 و 1 % ، مقارنة بـ 0.1 في المائة للأنفلونزا.

تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذا الأخير يتسبب في ما يقرب من 12000 إلى 61000 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة. على النقيض من ذلك ، تسبب COVID-19 في وفاة 200000 في البلاد اعتبارًا من منتصف سبتمبر، ويمتلك العديد من الأشخاص أيضًا مناعة جزئية ضد الإنفلونزا بسبب التطعيم أو الإصابة السابقة ، في حين أن معظم العالم لم يواجه بعد COVID-19. لذا لا ، فيروس كورونا ليس "مجرد أنفلونزا".

لا تحتاج إلى ارتداء قناع



على الرغم من الإجماع القوي بين سلطات الصحة العامة على أن الأقنعة تحد من انتقال الفيروس التاجي ، رفض العديد من الأشخاص (بمن فيهم الرئيس ترامب) ارتداء الأقنعة في البداية.

لماذا هو خطأ: لطالما عُرف عن الأقنعة أنها وسيلة فعالة لما يسميه علماء الأوبئة التحكم في المصدر (منع المريض من نشر المرض للآخرين). فحص تحليل حديث نُشر في مجلة Lancet أكثر من 170 دراسة ووجد أن أقنعة الوجه يمكن أن تمنع الإصابة بعدوى COVID-19. لقد ثبت أيضًا على نطاق واسع أن الأشخاص يمكن أن يصابوا وينتشروا COVID-19 دون ظهور أعراض على الإطلاق ، ولهذا السبب يجب على الجميع ارتداء قناع لمنع الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض من نشر الفيروس.

هيدروكسي كلوروكين علاج فعال



عندما اقترحت دراسة صغيرة في فرنسا أن عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكوين قد يكون فعالاً في علاج المرض ، اعتمد العالم أجمع على الدواء، و تم الآن انتقاد الدراسة على نطاق واسع ، لكن بعض الأشخاص استمروا في الترويج للدواء على الرغم من الأدلة المتزايدة على أنه لا يفيد مرضى COVID-19.

سبب الخطأ: أظهرت العديد من الدراسات أن هيدروكسي كلوروكين لا يحمي من COVID-19 في الأشخاص المعرضين له، أصدرت إدارة الغذاء والدواء في البداية إذنًا لاستخدام الدواء في حالات الطوارئ ، لكن الوكالة حذرت لاحقًا من استخدامه بسبب خطر الإصابة بأمراض القلب وألغت في النهاية الإذن. وفي يونيو أوقفت المعاهد الوطنية للصحة تجربتها السريرية للدواء ، قائلة إنه على الرغم من أنه لم يكن ضارًا للمرضى ، إلا أنه لم يقدم أي فائدة.

زيادات في الحالات هي نتيجة الاختبار المتزايد



مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ادعى البعض مرارًا أن هذه الطفرات كانت مجرد نتيجة اختبار المزيد من الأشخاص، وأن السبب وراء ارتفاع الأرقام على ما يبدو هو زيادة الاختبارات.

سبب الخطأ: إذا كان هذا السيناريو صحيحًا ، فمن المتوقع أن تنخفض النسبة المئوية للاختبارات الإيجابية بمرور الوقت، لكن العديد من التحليلات أظهرت عكس ذلك.

مناعة قطيع ستحمينا إذا تركنا الفيروس ينتشر عبر السكان



في وقت مبكر من الوباء تكهن البعض بأن المملكة المتحدة والسويد كانتا تخططان للسماح للفيروس التاجي بالانتشار بين سكانهما حتى يصلوا إلى مناعة القطيع، وهي النقطة التي يكون فيها عدد كافٍ من الناس محصنين ضد الفيروس بحيث لا يمكن أن ينتشر. (نفت حكومتا البلدين أن هذه كانت استراتيجيتهما الرسمية ، لكن المملكة المتحدة تأخرت في إصدار إغلاق كامل ، وقررت السويد عدم فرض قيود واسعة النطاق).

لماذا يعتبر خطأ: هناك خلل أساسي في هذا النهج، حيث يقدر الخبراء أن ما يقرب من 60 إلى 70 % من الناس سيحتاجون إلى الإصابة بـ COVID-19 حتى تصبح مناعة القطيع ممكنة، وبالنظر إلى معدل الوفيات المرتفع للمرض ، فإن تركه يصيب العديد من الأشخاص قد يؤدي إلى وفاة الملايين.

هذه المأساة هي ما حدثت خلال جائحة الإنفلونزا عام 1918 ، والذي يُعتقد أن ما لا يقل عن 50 مليون شخص قد لقوا حتفهم، يعد معدل الوفيات بسبب COVID-19 في المملكة المتحدة من بين أعلى المعدلات في العالم. من جانبها ، شهدت السويد عددًا أكبر من الوفيات مقارنة بالدول المجاورة ، وقد عانى اقتصادها على الرغم من عدم وجود إغلاق.

سيكون لقاح COVID-19 غير آمن



ظهرت تقارير مقلقة مفادها أن العديد من الأشخاص قد يرفضون الحصول على لقاح COVID-19 بمجرد توفره، نظرا لكون غير آمن في الحماية من الفيروس، وهذا غير صحيح.