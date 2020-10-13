وأعلنت يريفان تدمير 5 مسيرات و7 آليات مدرعة أذربيجانية ومقتل 220 عسكريا أذربيجانيا خلال اليوم الماضي، لتبلغ حصيلة خسائر أذربيجان 173 مسيرة و16 مروحية و18 طائرة و521 قطعة من المدرعات إضافة إلى 5139 قتيلا، حسب معطيات الحكومة الأرمينية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم أن القوات الأرمينية قصفت 4 مناطق بمحيط قره باغ، وهي (غورانبوي وترتار وآغدام وأغجابادي) فيما نفت يريفان هذه الأنباء ووصفتها بالزائفة.

وأشارت الدفاع الأذربيجانية إلى تصديها لمحاولات هجوم معاكس أرمني، قائلة "إن وحدات تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، التي لا تلتزم بنظام الهدنة الإنسانية، وبعد إعادة تجميع وإعادة انتشار قواتها، حاولت بمجموعات صغيرة مهاجمة مواقع الجيش الأذربيجاني على بعض محاور الجبهة".. مؤكدة أن الجيش الأذربيجاني صد هذه الهجمات.



