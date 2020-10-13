اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، القوات الأذربيجانية بمعاودة الهجوم على خط التماس في إقليم قره باغ، وكتبت الناطقة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - "أن الوضع على خط التماس كان متوترا، لكنه مستقر إلى حد ما، بيد أن الخصم استأنف عمليات مصحوبة بقصف صاروخي ومدفعي كثيف على مختلف المحاور، ولا سيما في القطاع الشمالي الشرقي".
وأعلنت يريفان تدمير 5 مسيرات و7 آليات مدرعة أذربيجانية ومقتل 220 عسكريا أذربيجانيا خلال اليوم الماضي، لتبلغ حصيلة خسائر أذربيجان 173 مسيرة و16 مروحية و18 طائرة و521 قطعة من المدرعات إضافة إلى 5139 قتيلا، حسب معطيات الحكومة الأرمينية.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم أن القوات الأرمينية قصفت 4 مناطق بمحيط قره باغ، وهي (غورانبوي وترتار وآغدام وأغجابادي) فيما نفت يريفان هذه الأنباء ووصفتها بالزائفة.
وأشارت الدفاع الأذربيجانية إلى تصديها لمحاولات هجوم معاكس أرمني، قائلة "إن وحدات تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، التي لا تلتزم بنظام الهدنة الإنسانية، وبعد إعادة تجميع وإعادة انتشار قواتها، حاولت بمجموعات صغيرة مهاجمة مواقع الجيش الأذربيجاني على بعض محاور الجبهة".. مؤكدة أن الجيش الأذربيجاني صد هذه الهجمات.
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