أذربيجان ترفض اتهامات أرمينيا لها بخرق الهدنة: "مضللة"

كتب أحمد عرفة

قال ألشين أميربيكوف مساعد نائب رئيس أذربيجان، أن على من يتهم أذربيجان بالاستعانة بالمرتزقة أن يقدم أدلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مساعد نائب رئيس أذربيجان،أن اتهامات أرمينيا لنا بخرق الهدنة مضللة.

وفى وقت سابق وجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، الدعوة إلى أذربيجان وأرمينيا، لتنفيذ التزاماتهما بوقف إطلاق النار على النحو المتفق عليه ووقف استهداف المناطق المدنية.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تدعو الولايات المتحدة أذربيجان وأرمينيا إلى تنفيذ التزاماتهما بوقف إطلاق النار على النحو المتفق عليه ووقف استهداف المناطق المدنية، مثل جانيا وستيباناكيرت، إننا نشجب الخسائر فى الأرواح ونظل ملتزمين بالتسوية السلمية".