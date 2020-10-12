ولا تنبيء هذه البيانات بنتيجة أي من السباقات، حيث تظهر استطلاعات الرأي في جميع أنحاء البلاد أن الجمهوريين يفضلون التصويت شخصيا في يوم الانتخابات بدلا من التصويت المبكر.



وقالت (الحرة) "إن عدد طلبات الاقتراع واستلامها قد شهد زيادة "قياسية" في بعض الولايات، وتجاوز عدد الطلبات في 38 ولاية، سواء عن طريق البريد أو من خلال التصويت الشخصي المبكر، 35 مليون طلب هذا الأسبوع".



وهذا العدد (7.3 مليون صوت) هو صغير للغاية بالنسبة للأعداد الإجمالية المتوقعة، وقد شهد السباق الماضي، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، تصويت 130 مليون شخص.