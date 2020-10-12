وكيل تعليم المنوفية يجتمع باللجنة المشرفة على مشروعات برامج التغذية المدرسية

المنوفية - فريق المحافظات

عقد اليوم المهندس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى في المنوفية، بمكتبه اجتماعا للجنة المحلية المشرفة على مشروعات برامج التغذية المدرسية، استعدادا لبدء الدراسة السبت المقبل الموافق 17 / 10، بحضور عاطف الجمال مدير مديرية التموين، والدكتور ناصر شرشر مدير عام التأمين الصحى بالمنوفية، وسناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والسيد موجه عام التغذية المدرسية بالمديرية.

وأكد سويد أن الاجتماع تناول عرض الاستعدادات والإجراءات التى نفذت على أرض الواقع لتقديم الوجبات الغذائية والمدرسية للفئات المستحقة، سواء الوجبات الطازجة أو الجافة، والاطمئنان على جاهزية الأماكن المخصصة لحفظ هذه الوجبات، كما تم خلال الاجتماع عرض المبالغ المخصصة لشراء تلك الوجبات وسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الخاصة بالتغذية المدرسية وتأمينها ومراعاة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما واصل تعليم المنوفية اليوم، عقد الاختبارات المميكنة للمعلمين المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات عن العام الدراسى الجديد ليومها الثانى بقاعات مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية فى ظل اتباع كامل الاجراءات الاحترازية والوقائية ، فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتفقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية،صباح اليوم قاعات الاختبار،حيث اطمئن على إلتزام المتقدمين بالحضور فى التوقيتات الزمنية المقررة ، كما دارت بينه وبين العديد من المعلمين الذين يؤدون الاختبار نقاشات حول الهدف من عقد اختبار مميكن للمرة الأولى حرصا على الشفافية وحفظا لحقوق المعلمين.