أسيوط – فريق المحافظات

وصل منذ قليل، إلى رحاب جامعة أسيوط، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وذلك ضمن كوكبة من الشخصيات السياسية البارزة دولياً والتى يأتى فى مقدمتها السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، واللواء طارق المهدى المحافظ الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية للإعلام سابقاً، والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبى، وأولدرشى فوندروسكا الملحق الثفافى لدولة التشيك.

وفوض الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب لاستقبال الضيوف، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد الشناوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أحمد على وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونخبة من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التجارة.

ومن الجدير بالذكر أنه ينطلق بعد قليل وقائع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى فى نسخته السادسة والذى يعقبه نموذج لمحاكاة القمة الأوربية الثانية المصغرة.



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (1)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (2)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (3)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (4)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (5)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (6)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (7)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (8)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (9)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (10)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (11)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (12)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (13)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (14)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (15)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (16)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (17)



وصول سفير الاتحاد الأوروبى جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى (18)