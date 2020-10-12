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وزير قطاع الأعمال: سعر السيارة الكهربائية يصل لـ350 ألف وطرحها نهاية 2021

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:18 م
وزير قطاع الأعمال: سعر السيارة الكهربائية يصل لـ350 ألف وطرحها نهاية 2021 هشام توفيق
كتب - محمد شرقاوى

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم الانتهاء من مسودة دراسة الجدوى مع الشركة الصينية في البدء بتصنيع السيارة الكهربائية، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من ذلك سيتم أبرام العقود ليتم إنتاج السيارة والتأكد أنها تباع بوجود محفزات، ومنها تقديم دعم نقدى لمشترى العربية وكذلك لابد من استبدل السيارة القديمة بالسيارة الكهربائية.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن المستهدف أن تكون سعر السيارة الكهربائية 350 ألف جنيه، ونأمل فى طرح السيارة نهاية 2021.  

 

وتابع: هناك خطة لتصدير القطن في الفترة المقبلة بقيمة أعلى بالقيمة الحالية، مضيفا أن هناك 7 محالج قادرين على حليج أقطان مصر كلها، وبالإضافة إلى أن هناك مغازل جديدة تم استبدل نصف المغازل، و100% من الطاقات والتجهيز، وتم تزود المكون المحلى على القطن لنصل أضعاف القيمة وسيتم عمل الغزول الرفيعة والقماش، وذلك فى ظرف 3 سنوات.

 

 


السيارة الكهربائية

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