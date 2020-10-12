وزير النقل يؤكد الانتهاء من القطار الكهربائى السريع فى نوفمبر 2022

كتب أحمد عرفة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائى السريع سيتيح نقل نصف مليون راكب يوميا من العين السخنة، والعلمين والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: هذا عدد ليس بقليل، حيث سنخفف على القطار العادى والطرق البرية وسيصل الراكب في ميعاده.



وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن دعم التذكرة يجرى في السكك الحديدية، ولكن تذكرة القطار الكهربائى السريع لن تكون مدعمة، موضحا أنه سيتم التوسع في نقل البضائع لمسافات طويلة من خلال القطار الكهربائى السريع.



وتابع المهندس كامل الوزير: سيكون هناك جزء في نقل البضائع في قطار السريع، وهذا سيوفر كثيرا من زمن الرحلة، موضحا أنه نستعين بالشركات الوطنية في المشروعات الكبرى لخفض التكلفة.



ولفت وزير النقل، إلى أنه سيتم الانتهاء من القطار الكهربائى السريع خلال 24 شهرا، وسيكون لدينا قطار كهربائى سريع في نوفمبر 2022، موضحا أن القطار الكهرب سيمر بعدة محطات ويصل قطاعات مختلفة ببعضها البعض وهذا سيحدث لأول مرة في مصر، حيث يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيراً إلى أن إنشاء هذا القطار له شق اقتصادي وسياسي في الوقت نفسه.