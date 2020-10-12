وزير العدل يوجه المحاكم بتشديد الأمن بعد العثور على جسم غريب بـ"شمال الجيزة"

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل جميع رؤساء المحاكم بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكل الأماكن التي يمكن استخدامها في وضع أجسام غريبة ومفرقعات، كما حدث فى محكمة شمال الجيزة الابتدائية. وقالت وزارة العدل فى بيان لها اليوم أن عاملة نظافة أبلغت صباح اليوم رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بوجود جسم غريب بدورة المياه بالدور الثالث بمبنى المحكمة.

على الفور تم إخلاء المبنى وإبلاغ الحماية المدنية ، حيث قامت بفحصه وتبين أنه هيكل خالي من المواد المتفجرة، كما تم تمشيط المبنى بالكامل وأسفر ذلك عن خلوه من ثمة مفرقعات .