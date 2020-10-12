اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وزير العدل يوجه المحاكم بتشديد الأمن بعد العثور على جسم غريب بـ"شمال الجيزة"

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:28 م
وزير العدل يوجه المحاكم بتشديد الأمن بعد العثور على جسم غريب بـ"شمال الجيزة" المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل جميع رؤساء المحاكم بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكل الأماكن التي يمكن استخدامها في وضع أجسام غريبة ومفرقعات، كما حدث فى محكمة شمال الجيزة الابتدائية. وقالت وزارة العدل فى بيان لها اليوم أن عاملة نظافة أبلغت صباح اليوم رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بوجود جسم غريب بدورة المياه بالدور الثالث بمبنى المحكمة.
على الفور تم إخلاء المبنى وإبلاغ الحماية المدنية ، حيث قامت بفحصه وتبين أنه هيكل خالي من المواد المتفجرة، كما تم تمشيط المبنى بالكامل وأسفر ذلك عن خلوه من ثمة مفرقعات .
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل جميع رؤساء المحاكم بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية ، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكل الأماكن التي يمكن استخدامها في وضع مثل هذه الأجسام الغريبة أو المفرقعات ، مع التأكد من صلاحية البوابات الأمنية ، وتفتيش جميع المترددين على المحاكم وأمتعتهم ، والاطلاع على تحقيق الشخصية .
 
وناشدت وزارة العدل المواطنين بالتعاون مع إدارات المحاكم ، وإبلاغها عن أي شخص يشتبه فيه ، وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات المصريين .
 
 

 


العثور على جسم غريب

محكمة شمال الجيزة

وزارة العدل

تشديد الاجراءات الامنية

المحاكم

تفجير

وزير العدل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة