اليوم السابع
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وزير العدل السودانى يجتع وممثلى حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق جوبا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:33 م
وزير العدل السودانى يجتع وممثلى حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق جوبا وزير العدل السودانى
وكالات

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عقد وزير العدل السودنى ، د. نصر الدين عبد البارى، وممثلون من وزارة العدل، اليوم، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع وفد حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، بشأن موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام الموقعة بجوبا، وحضر الاجتماع بجانب ممثلي حركات الكفاح المسلح فريقٌ من وزارة العدل شمل مختصين في مجال التشريع والشؤون الدستورية.
 
ونقلت وكالة أنباء السودان ، أن د.عبدالباري قال، إنه بعد تحقيق الركن الأول من أركان شعار ثورة ديسمبر، ننتقل الآن إلى الركن الثاني وهو تحقيق السلام الذي سوف يبدأ تنفيذه وتحقيقه بتحويل الأحكام الواردة في اتفاقية جوبا لسلام السودان إلى أحكام دستورية، وأضاف ان وزارة العدل أعدت مقترحاً بتعديل على الوثيقة الدستورية سوف يتم بموجبه إدراج إتفاق جوبا لسلام السودان فيها.
 
من ناحيته ثمن ياسر عرمان مبادرة وزارة العدل وتقدم بالشكر والاستحسان للوزارة على جهودها مؤكداً حرصهم على دراسة مقترح وزارة العدل بدقة وتقديم ملاحظاتهم إلى الوزارة في أقرب وقت إحتراماً للمصفوفة الزمنية المتفق عليها والشروع في تحقيق وبناء السلام.

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