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وزير التعليم يكشف ملامح العام الجديد.. أولوية الحضور لـ"kg1" حتى 3 ابتدائى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:29 م
وزير التعليم يكشف ملامح العام الجديد.. أولوية الحضور لـ"kg1" حتى 3 ابتدائى طارق شوقى
كتب محسن البديوى

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كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهم ملامح السنة الدراسية الجديدة، مشددًا على ضرورة تعاون الجميع، في ظل العدد غير الكامل لأيام الحضور، وقال وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، إن طلاب الـ"كي جي" حتي 3 ابتدائى سيحصلون على المناهج الجديدة، وسيكون لهم الأولوية للحضور في المدارس، لحاجتهم في التواصل المباشر مع المعلم، مستطردًا: "هناك تعليمات للمدارس بأن تكون الأولوية لتفريغ المدرسة للأطفال الصغار للحضور بشكل أكبر".

وكان قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إننا أصبح لدينا خبرة كبيرة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ العام الماضى، مشيرا إلى أن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد تعتمد بشكل كبير على تقليل الكثافة والتباعد الاجتماعى، مؤكدا أنه لا تأجيل للعام الدراسى وأنه سيبدأ من يوم السبت المقبل.

وأضاف نائب وزير التعليم خلال مداخلة تلفزيونية، أن هناك اتصالات دائمة مع مديرى الإدارات التعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والطب الوقائى فى حال ظهور أى حالات اشتباه فيروس كورونا فى المدارس.

كي جى وان

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