وزير التعليم: مناهج المدارس اليابانية "مصرية" بـ"نكهة يابانية"

كتب محسن البديوى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه يوجد 41 مدرسة يابانية يقدمون تعليم جديد، ومناهج ستدرس باللغة الإنجليزية، تتضمن ساعتين أو أكثر للأنشطة المهمة كما تتم في اليابان، من العمل الجماعي والانضباط لبناء الشخصية.

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن المنهج مصري ولكن بنكهة يابانية فيما يتعلق بشخصية الطفل، ويتم إرسال أفواج من المعلمين للتدريب في اليابان.

وأضاف الوزير أن هناك خبرة كبيرة تكونت لدى المعلمين المصريين، ووجود المدربين اليابانيين سيحسن العملية التعليمية، لافتًا إلى ان إدارة المدارس اليابانية تبدأ قبل المدارس العادية بأسبوعين للتحضير.