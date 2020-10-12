اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم: مناهج المدارس اليابانية "مصرية" بـ"نكهة يابانية"

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:10 م
وزير التعليم: مناهج المدارس اليابانية "مصرية" بـ"نكهة يابانية" وزير التربية والتعليم - طارق شوقي
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه يوجد 41 مدرسة يابانية يقدمون تعليم جديد، ومناهج ستدرس باللغة الإنجليزية، تتضمن ساعتين أو أكثر للأنشطة المهمة كما تتم في اليابان، من العمل الجماعي والانضباط لبناء الشخصية.

 

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن المنهج مصري ولكن بنكهة يابانية فيما يتعلق بشخصية الطفل، ويتم إرسال أفواج من المعلمين للتدريب في اليابان.

 

وأضاف الوزير أن هناك خبرة كبيرة تكونت لدى المعلمين المصريين، ووجود المدربين اليابانيين سيحسن العملية التعليمية، لافتًا إلى ان إدارة المدارس اليابانية تبدأ قبل المدارس العادية بأسبوعين للتحضير.

 


وزير التربيه والتعليم

طارق شوقى

التعليم

المدارس

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم يكشف وصول عدد الطلاب مع حلول عام 2030 لـ30 مليون

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 03:49 م

وزير التربية والتعليم يؤكد سهولة أسئلة امتحانات الثانوية الجديدة ودخول الامتحان بالكتاب.. طارق شوقى: منصات التعلم استثمار هائل وحل مبتكر لمشكلة الكثافات.. يمكن للطالب الذهاب لأى مدرسة للحصول على مجموعات التقوية

الخميس، 01 أكتوبر 2020 12:23 ص

وزير التربية والتعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2020 غدا

الأحد، 27 سبتمبر 2020 01:48 م

وزارة التربية والتعليم تقرر مد فترة النقل بين المدارس حتى 1 أكتوبر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:07 م

وزير التربية والتعليم يكشف مصير "طابور الصباح" فى العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 02:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة