وزير الأوقاف يبحث مع سفير السودان التعاون لنشر الفكر الوسطى ومواجهة التطرف.. صور

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الإثنين، السفير محمد إلياس محمد، سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وقد تم بحث أوجه التعاون المشترك فى إطار نشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف أهدى السفير نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ومجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو ما حاز إعجابه حيث أشاد بهذه الإصدارات ودور وجهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر المستنير.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد اجتماعًا بحضور الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور سعيد عطية رئيس لجنة اللغات والترجمة والحوار الحضارى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبعض أعضاء اللجنة لمناقشة ترجمة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير إلى عدد من اللغات المختلفة، فى إطار دور الأوقاف العالمي في نشر سماحة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المستنير ، وقالت الوزارة إن مشروع سلسلة "رؤية" للفكر المستنير يعد أهم مشروع ثقافي في مجال الفكر المستنير في القرن الحادي والعشرين ، وتأتي أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التي تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها ، لتمرير مشروعها التدميري ضد الإنسانية.