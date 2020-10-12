وزيرة التضامن ورئيس جامعة الفيوم يوقعان بروتوكول إنشاء وحدة للتضامن بالجامعة

الفيوم رباب الجالي

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، يهدف إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل جامعة الفيوم وذلك اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالقاهرة.

جاء ذلك عقب الاجتماع التشاورى الذى عقدته الدكتورة نيفين القباج مع عدد من السادة رؤساء الجامعات المصرية للتشاور حول آليات إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى بالجامعات والمهام والأدوار والمسؤليات المنوطة بها.

صرَّحت الدكتورة نيفين القباج بأن هناك توجهًا سياسيًا لإحداث تغير مجتمعى حقيقى من أهم ركائزه إيجاد شكل من أشكال الحوار مع الشباب وحثهم على المشاركة فى العمل التطوعى والعام، من أجل ذلك جاء توجه الوزارة لتحقيق التضامن الاجتماعى بينها وبين شباب الجامعات من خلال عدد من المحاور أهمها محور التمكين الاقتصادى لطلاب الجامعات عن طريق تقديم قروض ميسرة للمساعدة فى إكمال سنوات الدراسة الجامعية وأيضًا البدء فى عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغار مع تقديم الدعم الفنى ودراسات تسويقية وافية من بنك ناصر الاجتماعى إضافة إلى محور بناء الإنسان ومحور المشاركة المجتمعية وتنمية الخبرات.

وأضافت القباج أن الوزارة ستسهم من خلال الوحدة وعدد من البرامج الاجتماعية الأخرى فى دعم الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية وطلاب الجامعات من فئة متحدى الإعاقة.

فيما استعرض الدكتور أحمد جابر شديد عددًا من تجارب التعاون الناجحة بين وزارة التضامن وجامعة الفيوم أهمها التعاون فى إنشاء مركز مكافحة التعاطى ومكافحة الإدمان بالمستشفيات الجامعية مشيدًا بالدعم الكبير الذى تتلقاه الجامعة من الوزارة فى مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية على طلبة الجامعة الناتجة عن فيروس كورونا.

كما أبدى استعداد الجامعة لتوفير المتطلبات التأسيسية لوحدة التضامن الاجتماعى على الفور ووجه سيادته الدعوة للوزيرة لافتتاح وحدة التضامن ومركز مكافحة التعاطى وعلاج الإدمان فى أقرب وقت.