وزيرة التضامن: لن نترك يتيما بدون دعم.. و18 ألف طفل بلا مأوى فى الشارع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن تم افتتاح 700 حضانة هذا العام وتم رفع العدد الإجمالى إلى 14 ألفا، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتذليل العقبات فى هذا الملف، لأنه يهتم بالطفولة المبكرة، لإيمانه الشديد بأهمية التعليم، لافتة إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم دعم الأيتام وتم زيادة المبلغ الذى يتقاضونه إلى 350 جنيها بمعنى أن الأسرة التى بها 3 أيتام تحصل على 1050.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء تليفزيونى اليوم الإثنين، ببرنامج بالورقة والقلم، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى على فضائية "ten tv": "خلال الفترة المقبلة لن نترك يتيما بدون دعم، والمجتمع المصرى كريم معهم وسنتعاون بأن نكون أسرة أخرى لهم"، لافتة إلى أن الوزارة تمتلك 44 مؤسسة لأطفال بلا مأوى بالإضافة إلى ما يقرب من 18 مؤسسة لكبار بلا مأوى وتم إطلاق برنامج خلال تولى الوزيرة غادة والى القطاع.

وتابعت الوزيرة، أن هناك أكثر من 18 ألف طفل بلا مأوى فى الشارع، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالحصر مرة أخرى، وأن الحصر الذى تم على كبار بلا مأوى بلغ 7 آلاف أى نتحدث عن 25 ألفا، ولدينا 17 سيارة متنقلة تجوب الشوارع للوصول إلى هؤلاء، مشيرة إلى أنه لن يتم أخذ طفل أو مسن بالقوة.

وأكملت: إذا كان له أسرة سيتم التواصل معها ومحاولة لم الشمل، فهناك أسر ترفض الاستلام، ونفتح مجال للأسر البديلة، ونقلل من مؤسسات الرعاية للأطفال، ونحن عازمون على تقديم خدمة أفضل. "

وأشارت إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية الموحدة عبارة عن قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين، وهذا جزء من حوكمت البيانات، لافتة إلى أن جميع المناطق الجغرافية غير منسية ويتم تغطيتها.