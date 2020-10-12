اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هالة زايد تثمن جهود منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:14 م
هالة زايد تثمن جهود منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على جهوده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة الماضية.
 
جاء ذلك في كلمتها ضمن فعاليات الدورة السابعة والستون للّجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط والتي تعقد إلكترونياً لأول مرة على الإطلاق، يومي الأحد والاثنين.
 
وقالت وزيرة الصحة: "نيابة عن كل الناس حول العالم أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".
 
وأضافت أنه بفضل تكاتف جهودنا جميعا سنحقق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه، إذ أن منظمة الصحة العالمية ستظل تمثل الركيزة الأولى والمهمة للدول، ومن خلال جهودنا الحثيثة سنحقق الآمال ونجني ثمار التنمية المستدامة للبشرية.
 
وأوضحت هالة زايد أن الوضع الراهن بالمنطقة يضع ضغوطًا غير مسبوقة على دولها وشعوبها التي تشهد تطورات متلاحقة خاصة اللاجئين والصراعات الداخلية.
 
 
 

 


الصحة

منظمة الصحة العالمية

كورونا

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تشيد بجهود جنوب أفريقيا فى مكافحة كورونا‎

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:03 ص

مدير "الصحة العالمية": صحة الفتيات ورفاهيتهن على رأس أولويات المنظمة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:30 م

خبير بمنظمة الصحة العالمية يحذر من اعتماد مناعة القطيع لمنع انتشار كورونا.. ويؤكد ضرورة التطعيم للحماية من الفيروس.. والالتزام بتعليمات الوقاية الوسيلة الوحيدة لمواجهة الجائحة لحين ظهور لقاح مضاد لكورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:00 م

كورونا وشلل الأطفال فى انطلاق الدورة الــ67 للجنة الإقليمية للصحة العالمية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:13 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة