نقل 360 طن قمامة ومخلفات للمدفن الصحى بالخطارة فى الشرقية.. صور

الشرقية - فريق المحافظات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالى وكذلك التخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة، ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية، إلى أهمية التخلص من القمامة والمخلفات بالمقالب العمومية بالمدن أولا بأول، للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضارى.

وفى هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتكثيف الجهود المبذولة فى أعمال النظافة العامة للحفاظ على المظهر الحضارى، وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة، حيث تابعت الدكتورة سحر لطفى رئيسة المدينة عملية رفع القمامة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وعمال قسم تحسين البيئة وسيارات النقل الثقيل الخاصة بالأهالى فتم رفع حوالى 360 طن قمامة ونقلها من المقلب العمومى للمدينة إلى المدفن الصحى بالخطارة.

وأوضحت رئيسة المركز أنه يتم نقل 90 طن قمامة يومياً من المقلب العمومى إلى خارج المدينة، حرصاً على صحة المواطنين، وحفاظاً على بيئة صحية ونظيفة خالية من الأمراض.