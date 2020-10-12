نصر أكتوبر والإخوان .. وشروط الصلح مع تركيا- سيلفى تيوب

اسامة طلعت

حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب يطلقها اليوم السابع حول ما تتناقله قنوات الإخوان من التقليل من نصر أكتوبر العظيم والتهوين منه ورد الزميل أسامة طلعت مقدم البرنامج على تلك التشكيكات وان الاسرائليين أنفسهم اعترفوا بالهزيمة.

كما تطرق البرنامج لمغازلة مستشار أروغان للجيش المصرى وأنه جيش عظيم ويخاف من مواجهته وشروط الصلح الذى يسعى له الأتراك قبل البداء فيه حيث ان تركيا تقدم المأوى للعديد من الهاربين كما ينطلق منها العديد من القنوات التى تهاجم مصر وشعبها.

سيلفى تيوب برنامج ساخر يناقش الأوضاع التى تهم المصريين فى الداخل والخارج.