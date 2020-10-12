نائب محافظ سوهاج يوجه بالتيسير على المتقدمين بطلبات التصالح بمخالفات البناء

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، يرافقه أعضاء لجنة المتابعة الفنية للمراكز التكنولوجية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور عامر عوض رئيس الحي، ومتدرب البرنامج الرئاسي EPLP .

وتابع نائب المحافظ سير العمل بالمركز وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجها بتيسير الإجراءات على المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية والتي تضم أعضاء من إدارتي التفتيش والمتابعة سوف تقوم بزيارات مفاجئة لجميع المراكز على مستوى المحافظة.

ووجه "القاضى" بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين بالمركز، والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.