اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ المنيا يكشف تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر بتكلفة 1.8 مليار جنيه

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:46 ص
نائب محافظ المنيا يكشف تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر بتكلفة 1.8 مليار جنيه الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، أعمال تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر على النيل والذى قارب على الانتهاء، بحضور متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "وهم هيام فاروق ومحمد حسان "، والذى يتم تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتصل تكلفة المحور إلى مايزيد عن 1.8 مليار جنيه، وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

أكد نائب محافظ المنيا، أن محور سمالوط يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة المنيا، موضحا أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

ويضم مشروع محور سمالوط 47 عملًا صناعيًا، منهم 30 كوبرى على النيل، أهمها كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقي، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعى الغربي، وكوبرى على الطريق الصحراوى الغربي، و17 نفقًا لتفادى التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

 


اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنيا

محور سمالوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشروعات قومية عملاقة على أرض المنيا.. إنشاء محور سمالوط بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. والمتحف الأتونى يضم 10 آلاف قطعة تحكى تاريخ المحافظة.. وتطوير منطقة روضة محفوظ شاهد على حياة كريمة وفرتها الدولة للمواطنين

الخميس، 01 أكتوبر 2020 12:42 م

تعرف على محور سمالوط الجديد بالمنيا قبل أيام من افتتاحه فى 7 معلومات

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 02:27 ص

محور سمالوط بالمنيا انجاز جديد يربط الطرق الرئيسية بشرق وغرب النيل ..صور

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 09:07 م

كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط بالمنيا بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. صور

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة