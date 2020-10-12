نائب محافظ المنيا يكشف تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر بتكلفة 1.8 مليار جنيه

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، أعمال تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر على النيل والذى قارب على الانتهاء، بحضور متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "وهم هيام فاروق ومحمد حسان "، والذى يتم تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتصل تكلفة المحور إلى مايزيد عن 1.8 مليار جنيه، وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

أكد نائب محافظ المنيا، أن محور سمالوط يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة المنيا، موضحا أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

ويضم مشروع محور سمالوط 47 عملًا صناعيًا، منهم 30 كوبرى على النيل، أهمها كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقي، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعى الغربي، وكوبرى على الطريق الصحراوى الغربي، و17 نفقًا لتفادى التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.