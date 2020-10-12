اليوم السابع
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نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:57 م
نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة أحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تابع الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ،يرافقه العميد أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية ، وبعض مسئولي المنظومة ، سير العمل بالمنظومة بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ونسب تلقي شكاوى المقدمة وسرعة حلها . 
 
 وأكد نائب المحافظ فى بيان صادر اليوم، على الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الاستجابة السريعة وحل مشكلات المواطنين ، وسرعة  تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى للجهات المختصة والرد عليها إلكترونيًا ، فضلا عن  العمل كفريق واحد لخدمة المواطنين ، مشددا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في حق المواطن ، خاصة أن هدفنا الأساسي هو توصيل الحقوق لأصحابها ورفع الظلم والمعاناه عن المواطنين .
 
وطالب الجميع بالاستمرار في حسن معاملة المواطنين وعدم الاستهانة بأية مشكلة ، موجها بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين ، لافتا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.
 
وقدم نائب المحافظ الشكر لمسئولي منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على تعاونهم الدائم مع محافظة الإسكندرية مؤكدا أن هدفنا جميعا هو تحقيق رضا المواطن في الشارع على كافة المجالات .
 
 
نائب محافظ الاسكندرية (1)
نائب محافظ الاسكندرية (1)

نائب محافظ الاسكندرية (2)
نائب محافظ الاسكندرية (2)

نائب محافظ الاسكندرية (3)
نائب محافظ الاسكندرية (3)

 


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