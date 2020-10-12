موريتانيا تعلن عدم تسجيل أى إصابة بكورونا لأول مرة منذ 7 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأحد أنها لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتكون هذه المرة الأولى منذ 7 أشهر.
وذكر بيان بثته الإذاعة الموريتانية أنه وبعد إجراء 91 فحصا لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس فيما تم تسجيل 8 حالات شفاء.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 7550 حالة، منها 7274 حالة شفاء، و163 وفاة.
موريتانيا تعلن عدم تسجيل أى إصابة بكورونا لأول مرة منذ 7 أشهرالإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:00 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأحد أنها لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتكون هذه المرة الأولى منذ 7 أشهر.
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