اليوم السابع
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خالد صلاح
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منظمة الصحة تؤكد التغلب على جائحة كورونا سريعا حال استخدام الأدوات الصحيحة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:27 م
منظمة الصحة تؤكد التغلب على جائحة كورونا سريعا حال استخدام الأدوات الصحيحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس
رويترز

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه يمكن التغلب على جائحة مرض كوفيد-19 العالمية سريعا إذا استخدمت الدول الأدوات الصحيحة، وحذر من أن عدم استخدام تلك الأدوات سيؤدي إلى بقاء الجائحة لفترة طويلة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في قمة أفريقيا التي تنظمها فايننشال تايمز على الإنترنت "إذا استخدمنا الأدوات المتاحة لدينا بالشكل الملائم، بوسعنا القضاء عليها قريبا".

وأضاف أن من المتوقع التوصل إلى لقاح في أواخر 2020 أو في مطلع العام القادم.

وقال المدير العام للمنظمة "وإذا لم نستخدم الأدوات المتاحة بالشكل الملائم، فقد يطول أجلها معنا، قد تبقى معنا لفترة طويلة للغاية".

 


كورونا

منظمة الصحة العالمية

لقاح كورونا

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

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