منظمة الصحة العالمية: أكثر من 180 دولة انضمت لجهود تمويل لقاح كورونا

رويترز

قال كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة الرامية إلى تمويل لقاحات مرض كوفيد-19 من أجل توزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة.

وحدثت كبيرة العلماء في المنظمة سمية سواميناثان هذا الرقم خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف. وهو يزيد على العدد السابق، الذي كان يتجاوز 170 دولة منها الصين.

وأعلن ذلك الرقم يوم الجمعة التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي) الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج كوفاكس الذي يهدف للمساعدة على شراء وتسليم ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021.