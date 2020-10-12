اليوم السابع
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خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية: أكثر من 180 دولة انضمت لجهود تمويل لقاح كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:35 م
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 180 دولة انضمت لجهود تمويل لقاح كورونا لقاح كورونا -أرشيفية
رويترز

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قال كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة الرامية إلى تمويل لقاحات مرض كوفيد-19 من أجل توزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة.
 
وحدثت كبيرة العلماء في المنظمة سمية سواميناثان هذا الرقم خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف. وهو يزيد على العدد السابق، الذي كان يتجاوز 170 دولة منها الصين.
 
وأعلن ذلك الرقم يوم الجمعة التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي) الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج كوفاكس الذي يهدف للمساعدة على شراء وتسليم ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021.

منظمة الصحة

لقاح كورونا

منظمة الصحة العالمية

اليوم السابع بلس

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