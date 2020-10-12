مصر للطيران تسير 33 رحلة دولية تقل 3200 راكب إلى دول مختلفة

كتب ـ محمود عبد الغنى

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 33 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 3200 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، لندن، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، أبوظبي، و3 رحلات إلى دبي، بالاضافة إلي رحلتين جويتين إلي كل من، اسطنبول، الدمام، الرياض، و8 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلي كل من، شرم الشيخ و الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، ورحلتين شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.