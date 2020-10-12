مصر للطيران تسير غدا 40 رحلة دولية تقل 4100 راكب إلى دول مختلفة

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 40 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4100 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، ڤيينا، أديس أبابا، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، كازابلانكا، بالإضافة الي رحلتين إلي كل من اسطنبول، دبي، الدمام، الرياض و ثلاث رحلات إلي جدة و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي كل من شرم الشيخ و الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان و3 رحلات شحن جوى.