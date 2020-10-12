اليوم السابع
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"مصر الجديدة للإسكان" تقرر الاستعانة بالبنوك لتمويل مشروعات الشركة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:16 ص
"مصر الجديدة للإسكان" تقرر الاستعانة بالبنوك لتمويل مشروعات الشركة سهير الدماطي تلقى كلمتها
كتب عبد الحليم سالم

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أكدت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، أن الشركة لديها أهداف على المستوى المتوسط والقصير، بما يساهم فى تنمية حقيقية للشركة التى تمتلك نحو 5500 فدان، وهى أصول كبيرة تمتلكها الشركة التى تهدف أولا للتطوير وليس لبيع الأراضى. وجاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الشركة اليوم تحت رعاية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور خالد زكريا العادلى رئيس مجلس الإدارة، وتامر محمد الرئيس التنفيذي.
 
أوضحت سهر الدماطي، أن رأس المال المرخص مليار ونصف، وبالتالي يمكن زيادة رأس المال بحسب المشروعات القادمة والاستغلال الأمثل لتلك المساحات من خلال أدوات التمويل المختلفة.
 
وذكرت الدماطي أن هناك مشاركات للشركة ناجحة، وبالتالى ستشهد الشركة الفترة المقبلة شراكات جديدة، هدفها التمويل والتطوير أيضا من خلال دخول الشركات الجديدة.
 
وأشارت إلى أن الشركة ستستعين بالبنوك الفترة المقبلة لضخ استثمارات جديدة، بما يتناسب مع المشروعات المستقبلية والمشروعات التى تستهدف الشركة بيعها الفترة المقبلة.

شركة مصر الجديدة

قطاع الاعمال العام

هشام ابو العطا

سهر الدماطي

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