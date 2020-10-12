اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:22 م
خالد صلاح
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مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انهيار مبنى فى لاجوس بنيجيريا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:58 م
مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انهيار مبنى فى لاجوس بنيجيريا انهيار مبنى ـ صورة أرشيفية
لاجوس (أ ش أ)

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لقى 8 أشخاص مصرعهم فى انهيار مبنى من 3 طوابق قيد الإنشاء في مدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، وذكرت خدمات الإنقاذ فى لاجوس - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الاثنين، أنه تم انتشال 8 جثث من تحت الأنقاض، كما عثر على 20 شخصا على قيد الحياة، بينهم 10 مصابين حالتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

وأضاف الراديو أن الحادث وقع في منطقة "أوباليندي" الشعبية في مدينة لاجوس، ولم تعرف حتى الآن أسباب انهيار العقار.

يذكر أن ولاية كوجى فى نيجيريا، غرقت فى مياه الفيضانات العارمة التى اجتاحت الولاية، حيث أصبح آلاف المواطنين فى الولاية بلا مأوى، بعد أن دُمرت العديد من منازل الأهالى والمبانى والأراضى الزراعية وأصبح الوصول إلى الطرق صعبة وغير ممكن.

ووفقا لـ"يورونيوز"، قالت حكومة ولاية كوجى، إنها أنشأت العديد من المخيمات للمتضررين والنازحين وتم تزويدهم بمواد الإغاثة، إلا أن بعض النازحين يشكون من نقص المساعدة فى مخيماتهم.


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