مصرع طفل غرقاً بترعة الحلافى بالبلينا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طفل فى الثامنة من العمر مصرعه غرقا داخل ترعة الحلافى دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ، ونقلها لمستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب ، يفيد بغرق طفل داخل إحدى الترع بدائرة مركز البلينا وتم إنتشال جثته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز ، بغرق طفل بالترعة بناحية الحلافى دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهرى ، وبالفحص تبين غرق الطفل " محمد ع ا م " 8 سنوات تلميذ ، ويقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والده المدعو " عاطف ا م ع " 55 سنة عامل ، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها ، مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.