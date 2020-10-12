اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:36 م
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مصرع شخص بعد تناول قرص غلال سام بطريق الخطأ فى المنيا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:15 م
مصرع شخص بعد تناول قرص غلال سام بطريق الخطأ فى المنيا جثه - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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لقي اليوم الإثنين، شخص مصرعه بعد تناوله قرص الغلة السام بطريق الخطأ في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وجرى نقل جثته لمستشفي ملوي العام. تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بوصول بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول يحيي ف 35 عاما مقيم بمدينة ملوي مصابا بأعراض التسمم من قيئ وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى، وتبين أنه تناول قرص الغلة السام بطريق الخطأ حسب أقوال أسرته.
 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 34098 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ملوي والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي قررت إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات واستعجال تحريات وحدة المباحث الجنائية.
 
 
 

 

 


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