اليوم السابع
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مساعد وزير الخارجية الأمريكى يصل لبنان للمشاركة بافتتاح مفاوضات ترسيم الحدود

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:19 م
مساعد وزير الخارجية الأمريكى يصل لبنان للمشاركة بافتتاح مفاوضات ترسيم الحدود لبنان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر يتوجه إلى لبنان للمشاركة فى افتتاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن حدودهما البحرية.
وفى وقت سابق أعلن مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية اللبنانية عن تشكيل الوفد اللبنانى الذى سيشارك فى التفاوض التقنى لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
 
ويتألف الوفد اللبنانى -وفقا لوسائل إعلام لبنانية- من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسًا، العقيد الركن البحرى مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول فى لبنان، وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي.
 
وكان رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه برى، أعلن مطلع أكتوبر الجارى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبنانى لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
 

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