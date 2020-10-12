مدير مدرسة بالغربية يشارك بالنظافة ووضع علامات تباعد استعدادا للدراسة.. صور

الغربية فريق المحافظات

ضرب مدير مدرسة أبو الجهور التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية أروع الأمثلة فى العمل الخدمى عن طريق المشاركة فى أعمال النظافة ورسم نقاط التباعد الاجتماعى حفاظا على التلاميذ، وذلك فى ظل استعدادات مديرية التربية والتعليم فى محافظة الغربية للبدء فى العام الدراسى الجديد بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وقال محمد عبد الكريم مدير المدرسة لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من الاعتماد على النفس فى ظل تلك الأزمات التى نمر بها، والتى لم تشهدها بلادنا من قبل، موضحًا أنه لا ينظر إلى أنه مدير مدرسة ولكن ينظر إلى أنه مواطن مصرى عليه واجبات إلى تلك الوطن لابد أن يؤديها بأمانه.

وأوضح أنه قام بطلاء أبواب المدرسة ورسم علم مصر عليها، كما قام بطلاء وتنظيف جدران المدرسة من الداخل والخارج، وكذلك رقم نقاط التباعد الاجتماعى بطرقات وفناء المدرسة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا التلاميذ، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل جدية.

وأضاف عبد الكريم، أن مصر فى حاجة إلى مساعدة أبنائها المخلصين، وأن جميع المصالح الحكومية تعانى من عجز فى العمالة ولابد من تعويضه من عمل لآخر عن طريق جميع العاملين بكل المؤسسات، موضحا أنه عندما يقوم بذلك العمل لا يضع نصب عينيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى كونه مدير، ولا ينظر إلى كونه يقوم بإدارة مكان، ولكن ينظر أن تلك المؤسسة يجب علينا جميعا أن نتكاتف حتى نصل بها إلى بر الأمان وكل المؤسسات تجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار عبد الكريم، إلى أنه فخور بما يفعله من أجل رفعة ذلك الوطن الذى يعشقه، وأنه سيظل يعمل ويعمل على تنظيف أى مكان يتواجد به ومساعدة جميع أجهزة الدولة فى النهوض الحقيقى والتطوير الشامل فى جميع المؤسسات الحكومية، وأنه سبق له أن عمل نجار ونقاش داخل المدرسة لتطويرها.

مدير مدرسة بالغربية يشارك فى النظافة ووضع علامات تباعد

مدير مدرسة بالغربية يشارك فى النظافة

مدير مدرسة بالغربية يشارك فى النظافة ووضع علامات تباعد

مدير مدرسة بالغربية يشارك فى النظافة ووضع علامات تباعد