محافظ سوهاج يعلن بدء خطوات إعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، اجتماعا مع فريق المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضى السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية، ورؤساء المراكز ومديرى التخطيط بالوحدات المحلية وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق ، والري، والإسكان.

وأوضح الفقى، أن الاجتماع يأتى فى إطار بدء خطوات إعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة حتى عام 2030، والتى تستهدف البدء فى إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، فى ضوء إعداد رؤية استراتيجية حتى عام 2030، والخطة متوسطة الأجل 2021/2024، ومستهدفات الخطط متوسطة الأجل 2024/2027 و2027/2030، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم عملية إعداد الخطة فى المرحلة السابقة ومجالات التحسين والإعداد لمقيم الجودة الفن ية للمشروعات.

من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر الشكر لمحافظ سوهاج على جهوده المبذولة فى متابعة وتنفيذ أهداف البرنامج، مشيدا بمستوى جودة منتجات تكتلات الأثاث بطهطا، والتلى بجزيرة شندويل المدعومة من البرنامج بمعرض " تراثنا " بالقاهرة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة البرنامج والتركيز على تدعيم التكتلات الحرفية لفتح مجالات فرص العمل للشباب، مؤكدا العمل على تحسين الأداء فى الفترة القادمة، وتعظيم النتائج وتحقيق أهداف البرنامج، لافتا إلى أن نجاح تنفيذ البرنامج فى سوهاج وقنا سيؤهله ليكون نموذج تنموى قابل للتطبيق فى المحافظات على مستوى الجمهورية.



المحافظ يرأس اجتماع برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر