اليوم السابع
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محافظ القليوبية يقيل نائبى رئيس حى شرق شبرا الخيمة لانتشار القمامة والإشغالات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:27 ص
محافظ القليوبية يقيل نائبى رئيس حى شرق شبرا الخيمة لانتشار القمامة والإشغالات محافظ القليوبية خلال الحملة المكبرة
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة، شملت المرور على شارع  15 مايو وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تحرير 8 محاضر إشغالات وتعديات علي حرم الطريق العام.

 وأشرف "الهجان"، علي إزالة الإشغالات المتواجدة بالحي وأثناء جولته بالحي أصدر قرارا بإقالة نائبي رئيس حى شرق شبرا الخيمة لسوء حالة النظافة، وكثرة الإشغالات، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

ووجه المحافظ، بشن حملة مكبرة لإزالة القمامة والأتربة وإزالة تراكمات القمامة بترعة ميت نما وترعة الشرقاوية باستخدام معدات حي غرب وشرق ومدن قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص وطوخ.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء مجدي العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

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