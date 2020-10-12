اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:39 م
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محافظ أسيوط يستقبل السفيرين محمد عرابى وبدر عبدالعاطى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:06 م
محافظ أسيوط يستقبل السفيرين محمد عرابى وبدر عبدالعاطى جانب من اللقاء
أسيوط فريق المحافظات

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استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه كلا من السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق والسفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمكتبه بالديوان العام على هامش زيارتهما لمحافظة أسيوط للمشاركة فى المؤتمر الختامى لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى فى موسمه السادس بجامعة أسيوط الذى جاء تحت عنوان "الاتحاد الأوروبى ما بين تحديات أزمة كورونا وتعظيم فرص التعاون الصيني.

ورحب المحافظ بالسفير محمد عرابى والسفير بدر عبدالعاطى على أرض محافظة أسيوط مبديًا سعادته بهذه الزيارة الكريمة مثمنًا دورهما المتميز وإسهاماتهما فى حقل الدبلوماسية المصرية وتعزيز التعاون بين مصر وعلاقتها بالدول.

ومن جانبهما ، وجها السفيران محمد العرابى وبدر عبدالعاطى الشكر لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال، معربين عن سعادتهما بزيارتهما لمحافظة أسيوط قلب الصعيد النابض وأرض العلم والعلماء.

 

محافظ أسيوط يستقبل السفيران محمد عرابي وبدر عبدالعاطي (5)
محافظ أسيوط يستقبل السفيران محمد عرابي وبدر عبدالعاطي 

 

محافظ أسيوط يستقبل السفيران محمد عرابي وبدر عبدالعاطي (6)
محافظ أسيوط يستقبل السفيران محمد عرابي وبدر عبدالعاطي 

 


أخبار مصريه

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