محافظ أسيوط يتفقد مدارس حى شرق ويشدد على انهاء أعمال الصيانة (صور)

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بعض المدارس بحى شرق أسيوط ، للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة،وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

رافقه خلال الجولة محمد عبدالمحسن مدير عام الجهاز التنفيذى للخدمات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط.

حيث تفقد محافظ أسيوط ، مدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية بنين وتفقد بعض فصول وحجرات المدرسة وتأكد من وجود بوابات التعقيم وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء العام الدراسى الجديد ، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين وأبنائنا الطلاب .

كما تفقد المحافظ مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بشارع كورنيش النيل وتابع أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة ودهان الأسوار ، كما تفقد المحافظ مدرسة النيل الإعدادية بنين وتفقد بعض الفصول والحجرات الدراسية للوقوف على مدى الجاهزية للعام الدراسى الجديد.

وانهى المحافظ جولته بتفقد مدرسة السلام الحديثة والتقى بعض العاملين بها كما تفقد حجرات وفصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ، وتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسى الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مشددًا على تركيب بوابات التعقيم وتطهير المدرسة بصفة مستمرة.

وشدد المحافظ على نهو كافة التجهيزات للاستعداد للعام الدراسى الجديد، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا ، حفاظًا على سلامة وصحة ابنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها.

كما طالب بالتأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة فى حالة ظهور أية حالات اشتباه بين الطلاب أو العاملين والاستعانة بالزائرة الصحية بالمدارس كما وجه المحافظ قيادات المديرية بالتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

كما وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد ومراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التى ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعى بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه حفاظًا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.

وأشار المحافظ إلى إنه تم التنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين مع الاستمرار فى إقامة معارض الزى المدرسى والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة.



محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس

محافظ أسيوط يتفقد المدارس