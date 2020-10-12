اليوم السابع
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مجلس الدولة يوقف قرار التعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعى بالدرب الأحمر

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:34 م
مجلس الدولة يوقف قرار التعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعى بالدرب الأحمر مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى والمقامة من أحمد جمال المحامى، بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، كما قضت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار إليهم.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 51540 لسنة 74 قضائية كل من وزير التربية والتعليم، محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رئيس قطاع التعليم الثانوى، مدير إدارة وسط القاهرة التعليمية بصفاتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد حسن، أحمد السيسى، محمد الصيفى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد يوسف.

ترجع وقائع القضية إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى يونيو الماضى،  صورًا تكشف الغش الجماعى داخل لجان امتحان الثانوية العامة الثناء تأدية امتحان اللغة العربية.

وأظهرت الصور مجموعة من الطلاب يتكدسون أمام مقعد زميل لهم دون ارتداء الكمامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم وجود مراقب داخل اللجنة.

 


مجلس الدولة

التربية والتعليم

غش جماعي

التعليم

القضاء الاداري

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