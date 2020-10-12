مجلس الدولة يعقد غدا ورشة عمل بالتعاون مع الوطنية للانتخابات حول الإشراف على العملية الانتخابية

كتب - أحمد عبد الهادى

يعقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ غدا الثلاثاء، ورشة عمل حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات للاشراف علي العملية الانتخابية.

من المقرر أن تنعقد ورشة العمل بفندق الماسة بمدينة نصر، صباح يوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إن ورشة العمل تأتى فى إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها، وسيتم مناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضى فى الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

وتتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصاتها.

وتأتى الجلسة الأولى بالدورة التدريبية بعنوان الإشراف القضائى على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وعمل اللجان العامة، والتى تتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

والجلسة الثانية تأتى بعنوان دور وأداء القاضى فى الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره، والتى يلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الجلسة الثالثة فهى بعنوان الإجراءات الاحترازية التى يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضى لعمله والإجراءات التى تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية، والتى يتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، وعضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.