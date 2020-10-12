لقاح أسترازينيكا الأمريكى يصل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن أن اللقاح الأمريكي الذي تنتجه شركة أسترازينيكا وصل في التجارب السريرية إلى مراحله الأخيرة كدواء مضاد لفيروس Covid-19 .

وأوضحت الوكالة أن هناك اهتمام كبير من الحكومة الأمريكية وإدارة ترامب في ضخ استثمار يقدر بـ 500 مليون دولار، بعد أن أرجع الرئيس دونالد ترامب الفضل إلى علاج مشابه ساهم في الشفاء من كورونا، .

وقالت أسترا في بيان إن تجربتين لأكثر من 6000 شخص ستبدآن في الأسابيع القليلة المقبلة، مع خطط أخرى لـ 4000 بالغ آخر لاختبار دواء الأجسام المضادة كعلاج. وسيتم تقييم الدواء لقدرته على تجنب العدوى لمدة تصل إلى عام لدى بعض الأشخاص وكدواء وقائي بمجرد تعرض المرضى للفيروس لدى الآخرين. و «Astra» هي واحدة من عدد من الشركات التي تستكشف الأجسام المضادة وحيدة النسيلة كطريقة للوقاية من Covid-19 وعلاجه، والتي يمكن أن تكون مفتاحًا للسكان المعرضين لمخاطر عالية والذين قد لا يستجيبون جيدًا للقاح. وحصلت الولايات المتحدة بالفعل على مئات الآلاف من الجرعات من العلاجات التجريبية. وطلبت شركة Eli Lilly وRegenero، الأسبوع الماضي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحصول على تصاريح استخدام في حالات الطوارئ ولكن لم يتم الحصول عليها بعد. وقال ترامب إن مزيج الأجسام المضادة من Regeneron كان عاملاً رئيسيًا في تعافيه الواضح من فيروس كورونا. وفي الوقت نفسه، تسعى سترازينكا التي مع جامعة أوكسفورد إلى تطوير لقاحاً يعتبر بين اللقاحات الواعدة جدًّا، كانت أعلنت في نهاية أغسطس أنها أطلقت تجارب على المرحلة الأولى من دوائها لمعالجة كوفيد-19 التي تمولها الحكومة الأمريكية بواقع 25 مليون دولار



