كامل الوزير يؤكد إنشاء مصنع للوحدات المتحركة سواء السكة الحديد أو المترو

كتب أحمد عرفة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أنظمة البوابات والصوتيات وأنظمة التحكم والسيطرة هما الأشياء الوحيدة التي سنتعاون مع شركة عالمية خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع، حيث سيكون هناك طرح عالمى لنأتى من خلاله بالأنظمة، متابعا: شركتنا نزلت على الأرض بالفعل تعمل في مشروع القطار السريع وتعمل في السكك والجسور والقضبان والمحطات.



وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن طول المسار الذي كان مخططاً له للقطار السريع نحو 468 كيلو، واليوم قمنا بجولة استطلاع المسار على الأرض قبل التطبيق لتقليل المسار إلى حد ما، حيث إنه كلما قللنا المسار نجحنا فى تقليل التكاليف المادية ومن ثم زمن الرحلة.



وتابع المهندس كامل الوزير: هناك أنظمة سنستوردها وسيتبقى القطار والآن ننشئ مصنع للوحدات المتحركة سواء للسكك الحديدية أو المترو، وأول إنتاج سيكون في المصنع الجديد فى شرق بورسعيد بتعاون القطاع الخاص المصرى مع الحكومة المصرية مع شركات عالمية لديها خبرة حتى تصل صناعة الجرارات لمستويات عالمية.