قطع الكهرباء عن مدينة أجا بالدقهلية لمدة 3 ساعات غدا لإجراء أعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع جنوب الدقهلية، أنه سوف يجرى فصل التيار الكهربائى عن كامل مدينة أجا، والقرى التابعة لها، وذلك لإجراء الصيانة بالتناوب بين محولات رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 2020 لإجراء أعمال الصيانة الدورية في محطة محولات أجا.



وأشارت الشركة إلى أنه سيجرى ذلك من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا، موضحة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية، حتى لا يحدث أى ضرر لأحد.

فى سياق أخر، تحرص الحكومة على دعم و تشجيع الصناعة المحلية وذلك فى كافة القطاعات، ومنها قرار تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية المباعة للقطاع الصناعى 10 قروش منذ أبريل الماضى وتثبيت السعر لمدة 5 سنوات، فى إطار دعم القطاع الصناعي والذى كلف الدولة 22 مليار جنيه قيمة فرق التكلفة لمدة الخمس سنوات.



وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش سيطبق كما يجب وبدون تراجع عن القرار، موكداً أن وزارة المالية هى الجهة التى ستتحمل الـ10 قروش ولا نية للتراجع فيه او تعديله.



وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أى قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور وخاصة التى يوجد بها نواحى مالية، لافتاً إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة والتى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولكن المشكلة مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.