قطار المحاكمات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية داعش بولاق

كتب إيهاب المهندس

تشهد اروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، نظر العديد من القضايا، ولعل أبرزها نظر محاكمة المتهمين بخلية داعش بولاق، والحكم على متهم بخلية طلاب داعش، محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين بقضية أرض الجولف

داعش بولاق

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين بقضية أرض الجولف

تنظر محكمة الجنايات، ثانى جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها

الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية خلية طلاب داعش

تنطق الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، والمنعقدة بطر بحكمها فى إعادة محاكمة متهم فى إعادة محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.