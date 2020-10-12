عجز الحساب الجارى فى تركيا يبلغ 4.6 مليار دولار فى أغسطس

كتبت: هناء أبو العز

وفق إحصائيات ميزان المدفوعات المعلنة من قبل البنك المركزى التركى فقد سجل ميزان الحساب الجارى عجزا قدره 4 مليارات و631 مليون دولار فى أغسطس، وبذلك فقد بلغ عجز الحساب الجارى لمدة اثنى عشر شهراً 23 مليارًا و203 ملايين دولار.

ويذكر أنه فى أغسطس من العام السابق كان هناك فائضا بقيمة 3 مليارات و314 مليون دولار، وكانت التوقعات تدور حول إنه سيبلغ العجز فى رصيد الحساب الجارى 4.6 مليار دولار.

وفي تكوين عجز الحساب الجاري ،ارتفع عجز التجارة الخارجية إلى 5 مليارات و 347 مليون دولار بزيادة 3 مليارات و 948 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وانخفض صافي التدفقات الداخلة من ميزان الخدمات بمقدار 4 مليارات و 602 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وانخفض إلى مليار 179 مليون دولار.

وفي حين حقق الحساب الجاري ، باستثناء الذهب والطاقة ، فائضا قدره 6 مليارات و 249 مليون دولار في أغسطس من العام السابق ، فقد حقق فائضا قدره 973 مليون دولار في أغسطس من العام الجاري.

وبلغ صافي التدفقات الخارجة من رصيد الدخل الأولي 570 مليون دولار ، بانخفاض 589 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وارتفع صافي التدفقات الداخلة من رصيد الدخل الثانوي بمقدار 16 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ، حيث بلغ 107 مليون دولار أمريكي.