ضبط 2.5 طن رنجة ومفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك بثلاجة سلع غذائية بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بقيادة العقيد أحمد عب العليم، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمدينة بقليوب، وذلك لقيامه بجمع كميات من المواد الغذائية من اللحوم والرنجة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى تمهيدا لطرحاه بالأسواق مما يمثبل خطورة على صحة المواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بقياد المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمدينة قليوب بجمع كميات من المواد الغذائية من اللحوم والرنجة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى تمهيدا لطرحاه بالأسواق مما يمثبل خطورة على صحة المواطنين.

على الفور تم تشكيل حملة مكبرة، وتمكنت من ضبط 2٫64 طن رنجة ومفروم لحوم، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بقليوب، وتحرر محضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.