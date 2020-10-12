صاروخ سويوز ينطلق من كازاخستان حاملا ثلاثة رواد فضاء لمحطة الفضاء الدولية

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يستعد ثلاثة رواد فضاء للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان بعد غد الأربعاء على متن صاروخ "سويوز" روسي الصنع.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي على تويتر أنه بموجب قرار اللجنة الحكومية، تم نقل صاروخ سويوز-2.1 إيه إلى موقع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية وثبت مع مركبة سويوز إم.إس-17 على منصة الإطلاق".

و​من المقرر أن ينطلق الصاروخ والمركبة من قاعدة بايكونور الساعة 8:45 صباحا بتوقيت موسكو وستحمل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية 3 رواد هم الروسيان سيرجي ريجيكوف، وسيرجي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز.