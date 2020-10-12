صاروخ سويوز ينطلق من كازاخستان حاملا ثلاثة رواد فضاء لمحطة الفضاء الدولية

يستعد ثلاثة رواد فضاء للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان بعد غد الأربعاء على متن صاروخ "سويوز" روسي الصنع.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي على تويتر أنه بموجب قرار اللجنة الحكومية، تم نقل صاروخ سويوز-2.1 إيه إلى موقع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية وثبت مع مركبة سويوز إم.إس-17 على منصة الإطلاق".
ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ والمركبة من قاعدة بايكونور الساعة 8:45 صباحا بتوقيت موسكو وستحمل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية 3 رواد هم الروسيان سيرجي ريجيكوف، وسيرجي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز.
صاروخ سويوز ينطلق من كازاخستان حاملا ثلاثة رواد فضاء لمحطة الفضاء الدوليةالإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:23 م
محطة الفضاء الدولية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعد ثلاثة رواد فضاء للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان بعد غد الأربعاء على متن صاروخ "سويوز" روسي الصنع.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
محطة الفضاء الدولية تحصل على أول ثلاجة فضائية.. شوف تصميمها وطريقة تشغيلهاالخميس، 08 أكتوبر 2020 04:00 م
إطلاق فجل ولحوم وأسماك وأجبان وفواكه لمحطة الفضاء الدولية.. اعرف السببالأحد، 04 أكتوبر 2020 04:12 م
رواد ناسا يختبرون مرحاضًا بقيمة 23 مليون دولار بمحطة الفضاء الدولية.. صورالسبت، 03 أكتوبر 2020 06:00 م
اكتشاف مصدر تسرب هواء استمر لمدة عام فى محطة الفضاء الدوليةالجمعة، 02 أكتوبر 2020 01:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة