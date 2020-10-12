شكرى فى مؤتمر مشترك مع نظيره العراقى: نواجه تحديات إقليمية مشتركة

كتبت: هناء أبو العز

رحب وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، بنظيره العراقى فؤاد حسين الذى يزور القاهرة، مشيرا لوجود إرادة سياسية بين مصر والعراق لتدعيم أواصر التعاون على أرضية قوية تجمع البلدين.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفي مع نظيره العراقى وجود علاقات مشتركة مع العراق لتعزيز التعاون في التضامن العربى والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، مشيرا لوجود تحديات مشتركة تواجه العراق واستعداد مصر لدعم حكومة بغداد للحفاظ على سيادة ووحدة العراق وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى تطلع مصر لمزيد من التواصل بين الجانبين.

وكشف شكرى عن عقد اللجنة العراقية المشتركة في بغداد في نهاية الشهر الجارى، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، موضحا أنه تم تناول التطورات الإقليمية فى سوريا وليبيا والضغوط والتحديات بسبب نفاذ دول إقليمية على الساحة العربية، والتطرف لجهود مكافحة الإرهاب فى العراق للقضاء على تنظيم داعش وهو ما يصب في مصلحة المنطقة بصفة عامة.