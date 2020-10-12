اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى فى مؤتمر مشترك مع نظيره العراقى: نواجه تحديات إقليمية مشتركة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:48 م
شكرى فى مؤتمر مشترك مع نظيره العراقى: نواجه تحديات إقليمية مشتركة شكرى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، بنظيره العراقى فؤاد حسين الذى يزور القاهرة، مشيرا لوجود إرادة سياسية بين مصر والعراق لتدعيم أواصر التعاون على أرضية قوية تجمع البلدين.
 
وأكد شكرى فى مؤتمر صحفي مع نظيره العراقى وجود علاقات مشتركة مع العراق لتعزيز التعاون في التضامن العربى والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، مشيرا لوجود تحديات مشتركة تواجه العراق واستعداد مصر لدعم حكومة بغداد للحفاظ على سيادة ووحدة العراق وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى تطلع مصر لمزيد من التواصل بين الجانبين.
 
وكشف شكرى عن عقد اللجنة العراقية المشتركة في بغداد في نهاية الشهر الجارى، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، موضحا أنه تم تناول التطورات الإقليمية فى سوريا وليبيا والضغوط والتحديات بسبب نفاذ دول إقليمية على الساحة العربية، والتطرف لجهود مكافحة الإرهاب فى العراق للقضاء على تنظيم داعش وهو ما يصب في مصلحة المنطقة بصفة عامة.

سامح شكرى

وزير الخارجية

الوفد العراقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة