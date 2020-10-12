اليوم السابع
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خالد صلاح
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شفط البنزين المسكوب من سيارة نقل مواد بترولية على طريق طنطا الزراعى.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:38 م
شفط البنزين المسكوب من سيارة نقل مواد بترولية على طريق طنطا الزراعى.. صور شفط البنزين
الغربية فريق المحافظات

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تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، أعمال شفط البنزين المسكوب على طريق طنطا إسكندرية الزراعى بمدخل قرية سبرباى بطنطا، عقب انقلاب سيارة نقل محمله بالمواد البترولية على الطريق، وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية على الطريق السريع.

وانتقلت القيادات الأمنية والحماية المدنية وشرطة المرور لمكان الحادث، وتم إغلاق الطريق وفرض كردون أمنى وتم الدفع بمواتير شفط لشفط البنزين المسكوب على الطريق خشية اشتعاله وقوع كارثة ويواصل رجال الحماية المدنية أعمالهم لشفط البنزين ورفع السيارة من الطريق.

من ناحية، أخرى قام مسؤولو حى ثان طنطا بإحضار كميات كبيرة من الرمال وتغطية البنزين المتسرب على الطريق تفاديا لاشتعال النيران به.

 

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