شركة مياه الشرب بالمنيا: 9 ملايين جنيه لـ6585 وصلة صرف صحى بالتقسيط

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناء على التوجهات العامة للدولة وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالتيسير على المواطنين وتوفير صرف صحى آمن، فإن الشركة وصلت 6585 وصلة صرف صحى بالتقسيط.

وأضاف "الشهاوى"، أن هذه الوصلات تمت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالية حوالى 9 ملايين جنيه، وتمت تنفيذها بمعرفة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة القرض الدوار (القطاع المالى) والقطاع التجارى.

وشملت الوصلات قرى طهنشا بالمنيا وبنى العلم بالعدوة وتانوف بدير مواس وقرية حرز بأبوقرقاص وأبو جرج ببنى مزار.

وكانت الشركة أعلنت عن توفير حوالى 1000 لتر كلور وحوالى 2000 أداة نظافة لـ210 مدارس بالمنيا.

وأضاف الشهاوى أن هذه الأدوات التى تم توفيرها تأتى ضمن برنامج التوعية العامة والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ومديرية التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، والذى يستهدف توعية 18 ألف طالب بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة، ويشمل مراكز المنيا وسمالوط وأبو قرقاص كمرحلة أولى.

وأكد الشهاوى، أن الشركة تبذل قصارى جهدها للوصول لرضا المواطن المنياوى، وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.