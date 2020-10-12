شاهد آثار الدمار على مدينة الأهواز بعد انفجار ناجم عن تسرب غاز .. فيديو

كتب محمد شعلان

تعرضت مدينة الأهواز جنوب غرب إيران لانفجار ناجم عن تسرب للغاز الليلة الماضية، أدى إلى تسوية بناية بالأرض وتحطيم متاجر في سوق بجنوب غرب البلاد، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو من مدينة الأهواز بعد وقوع انفجار الغاز وأثار الدمار على البنايات السكنية والمناطق التجارية، وانتشار فرق الإنقاذ بحثا عن ضحايا قد يكونوا سقطوا تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق في إيران إن خمسة على الأقل لقوا حتفهم فيما يشتبه بأنه انفجار نجم عن تسرب للغاز سوى بناية بالأرض وحطم متاجر في سوق بجنوب غرب البلاد، وذلك في أحدث واقعة في سلسلة حرائق وانفجارات وقع بعضها في مواقع حساسة.



تدمير السوق بعد الانفجار



انهيار المبانى



تهدم البيوت فى الاهواز

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون الرسمي من موقع الانفجار في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط فرقا للإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين والذي يقع بالقرب من سوق أثرية في الحي القديم بالمدينة.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن إبراهيم قنباري رئيس وحدة مكافحة الحرائق في الأهواز قوله "انفجار الغاز أدى إلى تدمير مبنى سكني من طابقين بالكامل... وأربع بنايات سكنية قريبة وستة متاجر".

وأضاف أن أربعة رجال وامرأة قتلوا وأصيب تسعة في الانفجار.

وبعض الانفجارات التي وقعت في إيران في الأشهر القليلة الماضية بدت مرتبطة بتهالك البنية التحتية بينما بدا البعض الآخر متعلقا بأسباب أمنية، إذ وقع في مواقع عسكرية ونووية حساسة.